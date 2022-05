La STTR met à l’essai le rechargement de la carte Cité sur le web 

La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) met à l’essai un système de recharge pour la carte Cité sur son site web, dans un nouvel Espace client.

En partenariat avec la Société de transport de Sherbrooke et la Société de transport de Saguenay, le développement de cette fonctionnalité permet d’ajouter des titres mensuels ou des montants d’argent directement sur la carte à puce.

« Les usagers réclament le rechargement en ligne de la carte Cité depuis plusieurs mois et nous sommes ravis de pouvoir enfin leur offrir un projet-pilote pour tester cette fonctionnalité. Il ne fait pas de doute que ce projet simplifiera leur vie et améliorera grandement leur expérience lorsqu’il sera à terme », explique Charles-Hugo Normand, directeur des communications et des partenariats à la Société de Transport de Trois-Rivières.

Le rechargement en ligne demeure un projet-pilote. La STTR est à la recherche de candidats pour tester la fonctionnalité pendant trois mois, avant qu’elle ne soit déployée à l’ensemble des usagers en novembre.

« Les usagers souhaitant tester le rechargement en ligne doivent s’inscrire à l’aide du lien situé sur la page d’accueil du site web de la STTR. Ensuite, ils recevront un courriel avec les accès nécessaires pour se connecter à l’Espace client et ainsi procéder au rechargement de la carte Cité », précise le communiqué de la STTR.

Il sera possible « de recharger le titre mensuel jeunesse (21 ans et moins), le titre mensuel général, le titre mensuel réservé aux 65 ans et plus, de même que le titre mensuel créé récemment pour les personnes admissibles à la tarification sociale », indique-t-on.

Il sera aussi possible d’ajouter des sommes dans le porte-monnaie électronique et de consulter l’historique des validations de la carte Cité. « L’utilisateur peut “ajouter plusieurs cartes Cité dans un même compte ; une fonction conçue à l’attention des parents déboursant pour les titres de transport de leurs enfants. »

Par contre, lorsqu’un nouveau titre ou de l’argent est déposé sur la carte Cité, celui-ci ne sera accessible que 48 h après la transaction. « Ce délai est nécessaire pour mettre à jour les bases de données des valideurs situés dans les autobus », explique la STTR.