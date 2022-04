Dix entreprises honorées au Gala Le Manufacturier

Le Gala Le Manufacturier, organisé par les Manufacturiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec (MMCQ), a honoré des lauréats dans neuf catégories, en plus de souligner l’apport exceptionnel de l’une d’entre elles à l’économie de la région avec le grand prix « Bâtisseur ».

« Nous avons vu une belle représentativité des entreprises sur le territoire et nous sommes fiers de les faire rayonner autant pour leur excellence. Je tiens à remercier les membres du comité du jury qui ont fait un travail exceptionnel pour sélectionner les entreprises finalistes et récipiendaires », a mentionné Éric Saint-Laurent, président du conseil d’administration des MMCQ.

La soirée de reconnaissance a permis de remettre dix prix à des entreprises et entrepreneurs représentant l’élite dans leur domaine, méritant d’être reconnus de toute la population.

Les entreprises lauréates

• Nouvelle entreprise : Humask (Louiseville)

• Jeune entrepreneur : Vincent Veilleux, Corro-Protec (Princeville)

• Développement durable : Soprema (Drummondville)

• Innovation organisationnelle : Bois Laurentide (Saint-Célestin)

• Innovation de produits : Humask (Louiseville)

• Santé et sécurité au travail : Bateaux Princecraft (Princeville)

• Investissement régional : Shawinigan Aluminium (Shawinigan)

• Rayonnement international : CVTech-IBC (Drummondville)

• Employeur de choix : Infinition (Trois-Rivières)

Le prix « Bâtisseur » a été remis à la famille Lemaire, représentée par Alain Lemaire, cofondateur et président exécutif du conseil d’administration de l’entreprise Cascades, dont le siège social est situé à Kingsey Falls, au Centre-du-Québec. Ce prix souligne l’apport significatif de l’entreprise à l’économie de la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec et ayant un rayonnement au-delà du Québec.

« La famille Lemaire est à la source de la croissance de l’entreprise d’envergure internationale qu’est devenue Cascades. Les frères Bernard Laurent et Alain, grâce à leurs qualités d’hommes d’action, ont mené ce fleuron québécois où il se situe actuellement, parmi les plus grands de l’industrie ayant un rayonnement mondial », a souligné le président du comité organisateur du Gala, Cyrille Morvan.

L’innovation était aussi de mise au Gala Le Manufacturier, car c’est un robot qui a fait office d’hôte sur la scène pour la remise des prix. Le robot, fabriqué par l’entreprise Sir Steward de Drummondville, apportait l’enveloppe avec le nom du gagnant ou de la gagnante, et remettait le trophée aux entrepreneurs honorés. Cette remise de prix bien spéciale en a surpris plus d’un.

« Nous voulions apporter de la nouveauté au Gala et je crois que c’est réussi ! L’arrivée du robot sur scène était inattendue et on peut dire que ce dernier a volé la vedette quelques minutes ! Les Manufacturiers Mauricie–Centre-du-Québec, ce sont des entreprises d’avenir qui doivent s’adapter aux nouvelles technologies, notamment avec la pénurie de main-d’œuvre. Le clin d’œil du robot a été fait en ce sens. L’innovation a bel et bien sa place dans l’industrie et les entreprises s’adaptent », a expliqué M. Morvan.

Tenu pour la première fois en 2017, le Gala Le Manufacturier a pour objectif de souligner les entreprises manufacturières de la Mauricie et du Centre-du-Québec en mettant en lumière leurs distinctions dans divers volets. Ayant été contraint d’annuler la troisième édition initialement prévue en 2020, le Gala est officiellement de retour cette année.