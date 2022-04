La STTR offre gratuitement des abonnements à Transit Royale

La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) offre sans frais « Transit Royale », le service d’abonnement payant de l’application Transit, à l’ensemble de sa clientèle.

C’est grâce à une entente de cinq ans conclue entre la STTR et l’entreprise Transit, propriétaire de l’application du même nom. Les usagers peuvent mettre à jour l’application et bénéficier de fonctionnalités exclusives offertes avec l’abonnement Transit Royale

Les fonctionnalités de bases permettant de bien planifier un déplacement sur le réseau demeurent et un aspect ludique est ajouté pour rehausser l’expérience des usagers. La STTR est l’une des premières sociétés de transport à offrir un tel abonnement à ses usagers au Québec.

Fonctionnement

Adhérer à Transit Royale est très simple. Les usagers recevront un message dans leur application les informant que la STTR leur offre Transit Royale. À partir de cet écran, il suffira d’appuyer sur un bouton pour obtenir gratuitement l’abonnement.

Le partenariat entre la STTR et Transit a commencé en 2018. L’application développée par Transit est un outil important pour les usagers, lesquels l’utilisent quotidiennement pour planifier leurs trajets et pour suivre les autobus en temps réel sur leur téléphone. La nouvelle entente avec Transit permet d’offrir une expérience mobile sans égale, sans publicité et pour plusieurs années.

« Les taux élevés d’utilisation et de satisfaction de l’application Transit en font un outil de planification incontournable pour se déplacer sur notre réseau. Il nous semblait donc naturel de poursuivre notre collaboration avec Transit et d’offrir la version Royale à notre clientèle. Celle-ci offre de nouvelles fonctionnalités aux usagers et permet de rehausser leur expérience en transport collectif », explique dans une communiqué, Charles-Hugo Normand, directeur des communications et des partenariats à la Société de Transport de Trois-Rivières.

Pour Sam Vermette, chef de la direction chez Transit la « mission a toujours été d’aider les gens à se déplacer en ville sans leur voiture. À mesure que l’entreprise grandissait, nous avons continué de prioriser le transport public, en collaborant étroitement avec des partenaires, dont la STTR, pour proposer toutes les options disponibles au même endroit. Avec Transit Royale, les voyageurs et voyageuses qui empruntent le réseau de transport collectif de Trois-Rivières ont accès à la meilleure expérience mobile possible. Je suis particulièrement fier du chemin parcouru avec nos partenaires de longue date comme la STTR. »