Un jeune Trifluvien au CA de l’Ordre des conseillers en ressources humaines

Un jeune Trifluvien étudiant en droit de l’Université du Québec à Montréal a été élu récemment au conseil d’administration de son ordre professionnel. À 26 ans, Benjamin P. Gauthier devient l’un des 15 administrateurs du conseil d’administration de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec, précise le communiqué.

Il avait axé sa campagne autour de trois idées phares. D’abord, continuer de bâtir la crédibilité de la profession en ressources humaines, en faisant la promotion et en démontrant à quel point les professionnels RH ont une valeur ajoutée au sein des organisations. « Je crois que la pandémie a démontré à quel point la fonction des ressources humaines était cruciale pour les organisations, et pour la société en général », dit-il.

Il souhaite aussi pouvoir parler et agir davantage sur les sujets d’actualité, notamment, l’environnement, les changements technologiques, et l’équité, la diversité et l’inclusion.

En dernier lieu, il espère rapprocher et engager davantage les jeunes au sein de l’Ordre. « Il faut montrer que l’avenir passe par plus de jeunes assis autour des tables décisionnelles, que ce soit au sein des conseils d’administration des ordres professionnels, des sociétés d’État, même des sociétés cotées en bourse. Les décisions prises aujourd’hui sont celles qui auront un impact sur nos vies demain. Les jeunes doivent être présents ! »

Après près de deux mois et demi de campagne, dans les réseaux sociaux, le dépouillement du scrutin a eu lieu de façon virtuelle jeudi soir sur Zoom. « Je ne peux que me réjouir du dénouement de cette élection. Évidemment, l’expérience a été très agréable, mais sachant que les membres de l’Ordre placent leur confiance en moi, ça me fait chaud au cœur ! » dit-il.

Benjamin P. Gauthier est originaire de Trois-Rivières. Il étudie en droit à l’UQAM depuis aout 2020. Il fait ses études presque à temps plein de soir et de fin de semaine puisque le jour il travaille en relations de travail pour une grande compagnie aérienne québécoise. Il est aussi engagé dans différentes organisations, notamment sur les conseils d’administration de Force Jeunesse et de la Fondation CRHA, et comme jeune ambassadeur de la Fondation RÉA.