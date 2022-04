Le prix moyen d’une maison unifamiliale franchit les 300 000 $

Afin de contrer l’inflation engendrée à la fois par la reprise économique post-pandémique et la guerre en Ukraine, la Banque du Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle augmente son taux directeur pour le faire passer de 0,5 à 1 %. Cette décision va directement impacter les taux des prêts hypothécaires et autres crédits à la consommation. Elle vise à rééquilibrer l’offre et la demande afin de contenir la hausse des prix.