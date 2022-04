Une nouvelle approche de recrutement des travailleurs étrangers

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Cœur du Québec (CCICQ) accueille un groupe de personnes dans le projet « Vivre et Travailler au Cœur du Québec ». Pour la CCICQ, ce sont plus que des travailleurs qui sont accueillis, « ce sont d’abord des humains qui feront partie de notre communauté », souligne-t-on.

« C’est pourquoi, avec nos partenaires le CJE Nicolet-Bécancour et le PAIS, nous organisons une journée de recrutement nouveau genre. Nous sortons du cadre formel des entrevues afin de favoriser la création de liens et ainsi valoriser le parcours des personnes immigrantes participantes auprès des employeurs. De plus, candidats et futurs employeurs iront même voir un match de hockey des Lions de Trois-Rivières ensemble », précise Mme Nathalie Rochefort, DG de la CCICQ, dans un communiqué.

Les participants suivront une formation pour comprendre davantage les codes culturels québécois du marché de travail et du processus de recrutement. Tout au long de la journée, ils auront accès à un expert du marché du travail québécois et des relations interculturelles afin de répondre à leurs interrogations.

Les partenaires de la CCICQ, le Carrefour jeunesse emploi (CJE) et le Projet d’accueil et d’intégration solidaire (PAIS) seront aussi présent. « Parce que nous sommes d’abord humains, ils sont là pour accompagner les personnes lors de leur installation et aider à développer de nouveau réseau. Mais aussi pour trouver un logement, inscrire les enfants à la garderie ou l’école, ou pour les autres défis du quotidien », continuent les organisateurs.

À l’heure du souper, les employeurs rencontreront des candidats sélectionnés en fonction des postes. « Le repas favorisera les échanges, mais surtout de dépasser les barrières culturelles que l’on retrouve dans un contexte plus formel d’entrevue », conclut l’organisation.