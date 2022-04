Martin Marcouiller élu président de l’UPA de la Mauricie

Lors de l’assemblée générale annuelle de la Fédération de l’UPA de la Mauricie (FUPAM), en fin de semaine dernière, M. Martin Marcouiller a été élu à titre de président de l’organisation. Il succède ainsi à M. Jean-Marie Giguère qui a occupé cette fonction pendant neuf ans.

L’événement virtuel a attiré une cinquantaine de producteurs agricoles, indique le communiqué de l’UPA.

M. Marcouiller est éleveur de volailles et porcin, à Yamachiche, depuis près de 20 ans, sur une ferme dont il représente la deuxième génération. Il a débuté son engagement à l’Union des producteurs agricoles en 2004 où il a cumulé depuis plusieurs postes au sein de son syndicat local et de groupes spécialisés.

Avant son élection, il était président du Syndicat de l’UPA de Maskinongé et administrateur aux Éleveurs de porcs de la Mauricie, en plus de siéger au conseil exécutif de la fédération régionale.

« Notre Union, c’est l’affaire des 1626 productrices et producteurs de la Mauricie, sans égard à la taille de leur entreprise ou de leur spécialisation. Notre organisation s’est construite non seulement grâce à l’engagement de tous, mais aussi de la solidarité entre les agriculteurs, les différents acteurs du milieu, et surtout, avec la population. Voilà le sens que j’entends donner à mon mandat. », a insisté M. Marcouiller.

Il sera appuyé de Mme Marie-Christine Brière à titre de vice-présidente. Mme Brière est productrice de pommes de terre à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Elle siège également au conseil exécutif de la fédération régionale depuis quelques années. Elle occupait jusqu’à tout récemment le poste de présidente du Syndicat de l’UPA des Chenaux. Elle remplace M. René Perrault, qui s’est également retiré de ce poste.

Le président sortant, Jean-Marie Giguère, s’est également exprimé : « En 98 ans d’existence, notre Union aura vu passer bien des gens, mais au-delà des individus qui s’y sont investis, nos valeurs sont restées les mêmes. De grands projets mobilisateurs et porteurs nous attendent. Je compte évidemment sur vous pour soutenir nos actions collectives. »

La Fédération de l’UPA de la Mauricie représente un millier de fermes exploitées par quelque 1500 producteurs agricoles et forestiers.