Excelpro finaliste au concours Les Mercuriades

L’entreprise trifluvienne, Excelpro, est finaliste au prestigieux concours Les Mercuriades dans la catégorie « Stratégie d’affaires à succès » qui récompense la stratégie de croissance élaborée par l’entreprise dans le but d’atteindre son plein potentiel.

La stratégie d’affaires mise en place par l’entreprise l’a amené à devenir le leader en automation et en électricité industrielle au Québec.

Les acquisitions, la croissance organique soutenue, et le développement de nouveaux services et solutions d’ingénierie industrielle à la fine pointe sont au cœur de la stratégie d’Excelpro.

« Notre stratégie repose sur un désir fondamental de toujours mieux servir nos clients, de leur offrir des services clé en main de qualité dans une large gamme de technologies et ainsi générer une valeur multipliée pour leurs projets d’automation et d’électricité industrielle », affirme Patrick Charette, président-directeur général d’Excelpro.

Cette stratégie permet à Excelpro d’avoir une offre de service plus grande et une main-d’œuvre supplémentaire, leur permettant ainsi de répondre à la demande croissante du marché et de prendre en charge de A à Z les projets d’automation et d’électricité industrielle de ses clients.

L’évolution d’Excelpro au cours des dernières années est un accomplissement hors du commun pour une entreprise œuvrant dans ce secteur d’activité. L’entreprise fondée en Mauricie est passée de 90 à près de 325 employés répartis à Trois-Rivières, Québec, Montréal et Kemptville en Ontario et a doublé son chiffre d’affaires, tout ça en 2 ans, et ce malgré la pandémie.

« C’est une immense fierté d’être finaliste dans la catégorie Stratégie d’affaires à succès. Les Mercuriades sont un concours très prisé du milieu des affaires et y être finaliste témoigne l’ampleur qu’a prise notre entreprise au cours des dernières années. Cette stratégie réfléchie jumelée à l’engagement, la passion et l’expertise de nos employés façonnent sans contredit le succès d’Excelpro », conclut M. Charette.

La croissance d’Excelpro des dernières années assoit les bases qui garantit un futur prometteur pour l’entreprise. Les lauréats du concours seront dévoilés lors du Gala Les Mercuriades, le 2 mai prochain.

Établie depuis plus de 30 ans, Excelpro est une firme spécialisée en services-conseils et intégration de systèmes pour le traitement automatique de la production et le contrôle de procédés industriels. L’entreprise est aussi un entrepreneur électrique d’envergure pour les secteurs industriels et manufacturiers.