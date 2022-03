Québec accorde 6 millions $ à Innofibre

Le Cégep de Trois-Rivières construira un Centre d’innovation des produits cellulosiques au centre collégial de transfert de technologie (CCTT) Innofibre. Le gouvernement québécois accorde au cégep la somme de 6,05 millions $ pour le projet d’investissement évalué à 9,24 millions $.

Innofibre veut « mettre au point de nouveaux procédés et des produits biosourcés. Il pourra accélérer le développement technologique en lien avec les produits thermomoulés, le traitement de surface, la fonctionnalisation de la fibre, le conditionnement de la biomasse ainsi que les conversions thermochimiques », précise le communiqué diffusé récemment.

La mission du CCTT Innofibre sera de contribuer au développement technologique et durable de l’industrie papetière et du bioraffinage au Québec. Le centre abritera des laboratoires pour ses activités de recherche appliquée. Le projet sera réalisé en soutien à des PME, à de grandes entreprises et à d’autres organisations. « Le projet favorisera également l’amélioration de l’offre de services d’Innofibre et la formation de la relève. La livraison du nouveau bâtiment est prévue pour l’automne 2024 », indique-t-on.

« La construction de ce centre offrira à Innofibre les ressources pour accélérer le développement de technologies papetières plus vertes et durables. Nous croyons énormément au rôle des centres collégiaux de transfert de technologie pour stimuler l’innovation au sein des entreprises québécoises, et notre aide le démontre encore une fois aujourd’hui », indique Mme Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie.

Quant au ministre Jean Boulet, responsable de la région de la Mauricie, il souligne que la région « est depuis longtemps associée à l’industrie papetière. Je suis fier que notre expertise dans ce domaine s’adapte aux réalités d’aujourd’hui et qu’elle continue de rayonner grâce à l’apport de l’équipe d’Innofibre. Les activités du CCTT sont recherchées par les organisations québécoises désireuses de développer des solutions technologiques. Je suis ravi que nous puissions appuyer le centre dans cette étape, qui lui permettra de générer de nouveaux revenus de recherche. »

Désigné comme CCTT depuis 1989, Innofibre travaille à la modernisation des technologies papetières et appuie l’innovation et la diversification des produits issus de la biomasse. Environ 150 entreprises privées et organismes publics font partie de sa clientèle.