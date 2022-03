Essence : réduire les taxes seraient «mauvaise idée»

Quatre nouveaux projets seront soutenus financièrement par le Programme d’Économie durable (PED) d’Éclore fonds environnement Trois-Rivières, totalisant 41 156 $, précisent dans un communiqué la Fondation Trois-Rivières durable, la ville de Trois-Rivières et Innovation et Développement économique Trois-Rivières. « C’est inspirant de voir la demande grandissante de financement pour Éclore. L’an dernier, deux projets avaient été soutenus par le PED. Aujourd’hui, nous en annonçons quatre. Nous sentons qu’Éclore répond aux ambitions de la communauté de plus en plus axées sur la protection environnementale de notre milieu de vie. Nous sommes toujours prêts à soutenir encore plus de projets », souligne Cindy Provencher, directrice générale de la Fondation Trois-Rivières durable.