L’entreprise trifluvienne spécialisée dans l’installation et dans l’entretien de chaudières à biomasse, Combustion Expert Énergie, et Enviroair Industries, spécialiste du chauffage de bâtiments institutionnels, ont été mandatés pour l’installation d’une première chaudière à biomasse de Schmid au Canada.

Ayant volonté de réduire l’empreinte écologique du nouveau complexe éducatif du Centre de formation agricole de Mirabel (CFAM), construit en 2020, que le Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI) s’est doté d’un système de chauffage performant qui utilise la biomasse.

C’était l’objectif de l’équipe du CSSMI d’intégrer à son projet des technologies et des équipements qui allaient optimiser la production de chaleur de façon écoresponsable.

Dans cette optique, tout en désirant rencontrer les critères de rentabilité et les cibles environnementales, le Centre de services scolaire des Mille-Îles, dans son processus d’appel d’offres, a soutenu sa démarche avec des professionnels et des experts d’une firme québécoise de génie-conseil reconnue.

Le CSSMI a porté son choix sur une chaudière industrielle à biomasse Schmid de 360 kW, qui excédait les exigences et les performances demandées, alimentée au granulé de bois; la première à être installée au Canada.

« Concerné par son impact environnemental et soucieux de réduire sa consommation d’énergie fossile, le CSSMI, pour son site du CFAM, souhaitait acquérir, pour son nouvel ensemble de bâtiments comportant des serres, un système de chauffage performant qui assurerait un fonctionnement fluide et qui réduirait au maximum les coûts d’opération et d’entretien. C’est la collaboration en chantier entre les différents intervenants au projet qui a permis de planifier et d’installer cette solution à haut rendement énergétique et respectueuse de l’environnement », résume Guillaume Marchand, coordonnateur au Service des ressources matérielles du CSSMI.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

L’augmentation des coûts de l’énergie fossile et les préoccupations environnementales entourant l’augmentation de son utilisation font de l’énergie biomasse une solution reconnue et prometteuse pour assurer la production d’énergie renouvelable de façon écoresponsable.

« En fonction depuis janvier 2021, l’installation de la chaudière à biomasse à foyer volcan UTSP de Schmid a permis au CSSMI de réaliser des économies substantielles par rapport au combustible fossile, tout en évitant de générer des émissions de gaz à effet de serre (GES) en quantité importante dans l’atmosphère », soutient M. Marchand.

La chaudière installée au CFAM est conçue pour assurer une haute efficacité de combustion tout en limitant les émissions atmosphériques. Alimentée au granulé de bois, elle est parfaitement adaptée au chauffage institutionnel, est entièrement automatisée et est très sécuritaire.

La densité énergétique et la stabilité de son combustible de granulé de bois maximisent sa performance tout en générant un volume de cendre inférieur à 1% de la masse de bois introduite dans la chaudière, ce qui facilite la gestion des cendres, minimise les coûts d’opération et favorise l’approvisionnement local.

Fondée en 1997 et dirigée aujourd’hui par Sylvie Milette et Claudia Goulet, Combustion Expert Énergie a son siège social à Trois-Rivières.