Le Groupe Le Prix du Gros achète Hyundai Trois-Rivières

Transaction importante dans le marché automobile. Le groupe Le Prix du gros vient d’acquérir la concession automobile Hyundai Trois-Rivières, ce qui améliore sa position dans le secteur de la vente d’automobiles à Trois-Rivières.

Le groupe compte 13 des plus grandes marques automobiles dans 14 concessions, de sorte que Le Prix du Gros se positionne comme un joueur important dans l’industrie automobile.

« Nous sommes très heureux d’ajouter la concession Hyundai Trois-Rivières à notre Groupe. Elle est bien positionnée et possède une belle clientèle fidèle. D’ailleurs, les clients conservent leur acquis et nous allons bien sûr honorer les promotions en cours », explique le président et chef de la direction du Groupe, Benoit Dusablon.

Le Groupe Le Prix du Gros compte 650 employés dans des concessions situées à Nicolet, Shawinigan, Québec, Sorel-Tracy et Trois-Rivières.

« Avec l’acquisition de Hyundai Trois-Rivières, nous renforçons notre positionnement de chef de file dans le marché automobile de la région. Notre objectif est de demeurer fort dans une ville en plein essor et où nous voulons poursuivre nos activités à long terme », ajoute M. Dusablon.

À Trois-Rivières, Le Prix du Gros possède les concessions Kia TroisRivières, Nissan Trois-Rivières, Volvo Trois-Rivières, Mazda Trois-Rivières, le Méga Centre d’occasion et maintenant Hyundai Trois-Rivières.

Fondé en 2001 par la famille Dusablon, Le Groupe Le Prix du Gros s’est développé au fil des ans. La compagnie figure parmi le plus vaste réseau de véhicules neufs et d’occasion au Québec.