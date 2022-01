Shawinigan : les marcheurs et propriétaires d’animaux invités à faire preuve de civisme

La Ville de Shawinigan invite la population, notamment les marcheurs et propriétaires d’animaux, à faire preuve de civisme lors d’activités en plein air. Ne jetez pas vos déchets au sol!

Shawinigan regorge de magnifiques parcs et sentiers pour nous permettre de profiter du grand air en hiver. Malheureusement, on retrouve encore bon nombre de déchets laissés au sol par les usagers : mouchoirs, masques de procédure, gobelets de café, contenants de boisson, sacs en plastique, excréments de chien (avec ou sans sac), mégots de cigarette, etc.

Et lors du dégel au printemps, ce fléau sera encore plus apparent.

Rappelons qu’il est défendu à toute personne de laisser, jeter ou enfouir des déchets dans tout lieu public (Règlement général SH-1, titre 9 – Nuisances).

D’ailleurs, la plupart des parcs sont équipés d’îlots de tri sélectif (déchets et recyclage) et les usagers sont invités à y déposer leurs matières résiduelles.

Lorsque que ce type de bac n’est pas accessible ou à proximité, veuillez conserver vos déchets et en disposer convenablement plus tard.

Règles pour les propriétaires d'animaux

Voici un rappel des principales règles à suivre pour les propriétaires d’animaux, particulièrement de chiens :

-Dans tout endroit public (rue, chemin public, parc), un chien doit toujours être tenu au moyen d’une laisse et sous le contrôle de son gardien;

-Les matières fécales d’un animal doivent être ramassées immédiatement et disposées d’une manière hygiénique;

-Il est de la responsabilité du gardien d’enregistrer son animal auprès de la SPA Mauricie et de lui faire porter un médaillon;

-Le gardien d’un animal doit le maintenir sur son terrain, pour éviter qu’il erre dans la ville.

Rappelons que depuis bientôt deux ans, un règlement provincial sur l’encadrement des chiens stipule que les chiens de 20 kg ou plus doivent porter un harnais ou un licou en tout temps dans les lieux publics, sauf dans une aire d’exercice canin.

Toute infraction au règlement est passible d’une amende.