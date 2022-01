Le Federal Saint-Laurent, premier navire de 2022 au Port de Trois-Rivières

Le Federal Saint-Laurent est le premier navire de l’année 2022 qui a accosté au Port de Trois-Rivières.

Il a atteint le Port hier à 5 h 48, après une traversée de 15 jours sur l’Atlantique.

Le navire, avec ses 22 membres d’équipage de nationalité indienne, avait quitté le port de Brake en Allemagne, le 22 décembre 2021.

Sa cargaison d’acier, manutentionnée par LOGISTEC, provient de British Steel et est destinée à différents distributeurs d’acier ainsi que des entreprises spécialisées en super structures du Québec.

Pour remporter le titre du premier navire, celui-ci doit provenir d’un port étranger, avoir effectué sa traversée sans faire escale dans un autre port canadien et effectuer au Port de Trois-Rivières une opération de chargement ou de déchargement.

« Pour une deuxième année consécutive, la cérémonie du 1er premier navire de l’année se fait dans un contexte de distanciation et prévention. Nous maintenons toutefois cette tradition qui perdure depuis maintenant 56 ans et remettons au capitaine du Federal Saint-Laurent, Shaikh Shahid Ibrahim et au chef ingénieur, Arundeepak Rajamoha, les traditionnels cadeaux souvenirs à connotation purement trifluvienne », explique Jacques Paquin, vice-président exécutif du Port de Trois-Rivières.

Produits régionaux

Messieurs Ibrahim et Rajamoha ont reçu une giclée du tableau Un port, une équipe, une œuvre de Caroline St-Pierre, artiste-peintre de la Mauricie, ainsi que des paniers de produits régionaux.

Monsieur Paquin tient également à souligner la contribution essentielle des travailleurs du Port qui s’occupent entre autres des activités de déchargement du navire Federal Saint-Laurent et qui opèrent dans des conditions peu communes depuis maintenant près de deux ans.