Les hospitalisations liées à la COVID-19 atteignent un sommet dans la région

Après 22 mois de lutte contre la COVID-19, les hospitalisations liées à la maladie atteignent un sommet dans la région.

Les employés, les médecins et les gestionnaires travaillent sans relâche pour faire face à cette situation sans précédent souligne le CIUSSS MCQ, mais cette hausse des hospitalisations, la forte transmission communautaire, les éclosions dans les installations et la faible marge de manœuvre en matière de main-d’œuvre ne sont malheureusement pas sans impact sur l’offre de service à la population.

« Chaque jour, nous sommes contraints de délester ou de réduire des activités extrêmement importantes au profit d’activités essentielles afin de prioriser des secteurs névralgiques par exemple les urgences, les soins intensifs, les CHSLD, la protection de la jeunesse, l’oncologie et les soins et services liés à la COVID-19 », indique Carol Fillion, président-directeur général du CIUSSS MCQ.

En ce qui concerne les chirurgies, l’objectif est de maintenir le niveau à 50 % en préservant les chirurgies urgentes, semi-urgentes et oncologiques.

Chaque situation fait l’objet d’une analyse approfondie par les équipes cliniques. Les personnes dont le rendez-vous ou la chirurgie doivent être reportés seront contactées par téléphone.

Voici le portrait de la situation en chiffres :

• En ce moment, 102 personnes sont hospitalisées dans la région dont 13 aux soins intensifs alors que la capacité actuelle était de 56 lits dans les unités de médecine et 12 lits de soins intensifs pour les personnes atteintes de la COVID-19.

• Depuis la mi-décembre, il y a eu 45 éclosions dans les installations, dont 25 en CHSLD. Près de 1 000 travailleurs de la santé sont en isolement.

• Près de 2 000 personnes se sont manifestées sur la plateforme Je contribue et de l’embauche se fait de façon continue.

En respectant les mesures sanitaires (port du masque, hygiène des mains, distanciation, isolement lorsque requis, etc.) et en se faisant vacciner, la population démontre son appui à l’égard du personnel et contribue à minimiser les impacts de la pandémie sur le réseau de la santé.

« Je tiens à remercier tous les intervenants, les médecins et les gestionnaires qui travaillent sans relâche et avec dévouement pour maintenir les soins offerts à la population », conclut M. Fillion.