Charette Godin Ouellet Notaires déménagera dans de nouveaux bureaux

À partir du 6 décembre, l’équipe de Charette Godin Ouellet Notaires (CGO Notaires) recevra sa clientèle dans ses nouveaux locaux situés au 190, rue Fusey (suite 201), dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

Après une quarantaine d’années sur la rue Bonaventure et sept ans sur le boulevard des Forges, le cabinet accroît ainsi sa superficie, passant de 2 200 à 5 500 pieds carrés.

« Il devenait essentiel d’avoir un local plus grand et qui allait mieux répondre à nos besoins de croissance, puisque nos anciens locaux limitaient nos projets d’expansion », mentionne Me Pascal Ouellet, notaire et associé de CGO Notaires.

Le choix des associés s’est arrêté sur la rue Fusey, puisque le lieu correspondait à leurs différents critères. Parmi ceux-ci, un bon nombre de places de stationnement, où seront installées deux bornes de recharge pour véhicules électriques, afin de bien desservir la clientèle et l’ensemble du personnel.

Le nouveau bâtiment sera également muni d’un ascenseur.

« Nous aurons dorénavant quatre salles de conférence, dont l’une sera entièrement équipée pour la vidéoconférence, un atout lors de réunions, mais surtout afin de faciliter les signatures de transactions à distance, service offert maintenant depuis avril 2020. L’aménagement des locaux, avec son aire ouverte, permettra une plus grande efficacité au personnel de soutien et sera également mieux adapté à leurs besoins », explique Me Ouellet, ajoutant fièrement qu’une salle d’entraînement sera aménagée sur place afin de permettre aux employés de développer et maintenir de saines habitudes de vie.

Le déménagement de Charette Godin Ouellet Notaires permettra aussi d’agrandir l’équipe, qui compte présentement dix personnes. Un poste de juriste et deux postes de technicien(ne) sont présentement à combler.