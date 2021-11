Un appareil unique au monde pour imprimer des composantes électroniques

Grâce à l'acquisition d'une imprimante 3D DragonFly LDMMD de la compagnie Nano Dimension, le Centre national intégré du manufacturier intelligent (CNIMI) peut désormais créer des composantes électroniques à partir de designs personnalisés et presque sans contraintes géométriques.

Propulsé par l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et le Cégep de Drummondville, le CNIMI pourra utiliser ce nouvel équipement à des fins de recherche et de service aux entreprises.

La DragonFly LDMMD (Lights-Out Digital Manufacturing) combine les technologies de l'impression 3D additive et des encres fonctionnelles. Unique au monde, cet appareil assemble simultanément le polymère (substrat) et l'argent (conducteur) afin d'imprimer des composantes électroniques multicouches.

La capacité de produire des circuits non planaires, la rapidité d'exécution (quelques heures seulement) pour des exemplaires uniques ou de séries et la qualité de ses produits distinguent la DragonFly LDMMD des autres moyens de production.

Ces capacités sont particulièrement utiles pour générer de nouveaux prototypes ou la personnalisation, car elle permet à l'utilisateur d'adapter la forme, la taille et le poids des composantes qu'il souhaite obtenir.

Elle permet de s’affranchir de plusieurs des contraintes géométriques normalement présentes dans la construction de circuits et devrait permettre de redéfinir les principes de conception autant que de réalisation.

Nouvelle opportunité

« Nous sommes ravis d'offrir cette nouvelle opportunité à nos étudiants, chercheurs et professeurs. La technologie de Nano Dimension change la façon dont les industries pensent leur développement. Cette innovation dans la fabrication de dispositifs électroniques, tels que les circuits imprimés, les capteurs et les antennes RFID, constitue une avancée majeure sur le plan de la performance des entreprises. En tant que centre de formation, de recherche et de transfert technologique, une partie de la mission du CNIMI est de favoriser un changement de paradigme vers des pratiques révolutionnaires dans le secteur manufacturier », indique Laurent Cormier, professeur au Département de génie mécanique de l'UQTR et codirecteur du Centre interordres de recherche et de transfert en manufacturier intelligent (CIRT-MI, l'unité de recherche du CNIMI).

« Le Centre national intégré du manufacturier intelligent reconnaît que la fabrication additive 3D de l'électronique est une technologie porteuse de changements. Nous constatons que notre technologie suscite un intérêt croissant auprès des établissements d'enseignement supérieur, et qu'elle commence à être adoptée par les grands leaders industriels. Nous avons la conviction qu'avec cet investissement, le CNIMI devient un précurseur; un centre innovant, prêt à faire face à un avenir marqué par l'essor de la fabrication additive de l'électronique. Étant désormais capable de fabriquer et d'utiliser des composantes électroniques de haute performance, il est à même de concrétiser la vision de l'industrie 4.0 », commente Mats Ehlin, vice-président, ventes – Amérique du Nord chez Nano Dimension.