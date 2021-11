Famille Tout inclus arrive sur le Web

Famille Tout inclus a lancé aujourd’hui un site web qui présente une toute nouvelle vidéo et offre aux enfants un cahier à colorier amusant qu’ils pourront télécharger et honorer à leur goût et convenance, tout en apprivoisant les lieux culturels.

Le site web est accessible en cliquant ici.

L’usager y retrouvera en un coup d’oeil toutes les informations pour profiter de la carte Accès-Musée, pour visionner la nouvelle vidéo, pour découvrir et télécharger le cahier à colorier tout neuf et pour connaître tous les droits des visiteurs et spectateurs.

La liste des lieux culturels participants y est également visible, tout pour donner aux parents et aux enfants la chance de s’approprier les lieux culturels de leur région et de le faire dans le plaisir.

Dans la vidéo, signée Suzie Bergeron, on retrouve les joyeux personnages que l’on a déjà découverts sur les affiches bien en vue dans les lieux culturels. Or ici, ils prennent vie, tout en couleurs et en candeur, à l’image de l’univers dans lequel ils nous entraînent.

Dans le cahier, les personnages se laissent découvrir tout simplement, en noir et blanc. À vous de leur donner leurs couleurs.

Petits textes à l’appui, ils vous montreront comment apprivoiser nos bibliothèques, nos musées et nos salles de spectacle. Ils vous enseigneront tous vos droits de visiteurs, le droit de chuchoter, de rire, de comprendre… ou pas, de commencer une visite par la fin, le droit de donner son avis, de rêver… Tout plein de droits, dessinés en 24 pages!

10 500 familles le recevront gratuitement, au cours des trois prochaines années, lors de la vaccination de leurs enfants de 18 mois.

Une belle collaboration avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec.