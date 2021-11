Une 3e entente de collaboration signée entre Chambéry et Shawinigan

Le maire de Shawinigan, Michel Angers, la première adjointe et représentante du maire de Chambéry, Aurélie Le Meur et le conseiller communautaire Grand Chambéry et président de Grand Chambéry Alpes Tourisme, Dominique Pommat ont procédé ce matin à la signature de la troisième entente de collaboration entre leur ville respective ainsi que l’agglomération de Grand Chambéry.

« Nous sommes heureux aujourd’hui de renouveler notre entente de collaboration. Celle-ci précise notamment l’engagement des deux villes et de l’agglomération dans la promotion d’actions favorisant la coopération économique, culturelle et touristique », indique d’entrée de jeu le maire Angers.

Le premier accord de coopération avait été signé en 2016, et renouvelé le 8 avril 2018. Il couvrait les domaines de l’entrepreneuriat, du numérique et de la culture.

La nouvelle entente ajoute les volets de développement touristique, de la transition énergétique, de l’éducation et de la jeunesse.

« Après une trop longue pause due à la pandémie, nous sommes très heureux de reprendre nos échanges internationaux. Nos actions de coopération ont pour objectif de développer des opportunités pour toutes les entreprises, associations ainsi que pour les citoyens en accentuant l’attractivité réciproque des deux territoires », renchérit Aurélie Le Meur, première adjointe et représentante du maire de Chambéry.

Visite de 3 jours

La signature de l’entente est le point culminant d’une visite de trois jours des représentants de Chambéry à Shawinigan. Ces derniers ont eu l’occasion, dans les derniers jours, de rencontrer des représentants de Culture Shawinigan, de l’Office du tourisme, du Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins, du DigiHub Shawinigan, du Service d’accueil aux nouveaux arrivants (SANA) de Shawinigan et du réseau des bibliothèques municipales de Shawinigan.

Des rencontres avec le Service de développement économique et le Service d’aménagement du territoire ont également eu lieu.

De plus, trois entrepreneurs de Chambéry se sont joints à quatre entrepreneurs de Shawinigan pour participer au 4e Bootcamp entrepreneurial, organisé dans le cadre d’une entente de collaboration avec cette ville de France.

« Nous sommes fiers de renouveler cet important accord de collaboration et nous sommes plus que satisfaits de notre passage, ici, à Shawinigan. Une fois de plus, nous poursuivrons notre bonne collaboration, nos échanges et nos projets communs dans des domaines tels que le développement économique et l’innovation, la lutte contre les changements climatiques, le développement de l’industrie touristique, le rayonnement de la langue française, l’économie numérique, ainsi que l’éducation et la jeunesse », conclut Dominique Pommat, conseiller communautaire Grand Chambéry et président de Grand Chambéry Alpes Tourisme.