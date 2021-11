Avertisseurs de fumée : changer les piles peut sauver des vies, rappellent les pompiers

Les pompiers du Saguenay et du Lac-Saint rappellent à la population que le changement d’heure la nuit prochaine sera un moment propice pour s’assurer du bon fonctionnement de ses avertisseurs de fumée ou de monoxyde de carbone en changeant les piles.

Chaque année, plus de 16 500 incendies surviennent à travers la province dont le tiers sont des incendies résidentiels.

Il est conseillé d’installer les avertisseurs à des endroits stratégiques afin que tous les occupants de la maison puissent entendre l’alarme si elle se déclenche.

Installez un avertisseur de fumée :

• À chaque étage, y compris le sous-sol;

• Dans le corridor près des chambres;

• Dans chaque chambre où des gens dorment la porte fermée;

• Près des escaliers.

Marche à suivre pour vérifier le fonctionnement

Un avertisseur de fumée fonctionnel est le seul moyen d’être assuré de se réveiller la nuit si un incendie se déclenche.

• Assurez-vous qu’il ne soit pas arrivé à expiration;

• Remplacez immédiatement un avertisseur endommagé ou peint;

• Appuyez sur le bouton

Test pour vous assurer qu’il fonctionne;

• Replacez-le au plafond;

• Changez la pile de tous les avertisseurs de la résidence;

• Pratiquez l’évacuation avec les membres de votre famille afin d’être bien préparés en cas de début d’incendie.

Bon à savoir : un avertisseur de fumée à ionisation est très sensible et se déclenche régulièrement lors d’erreurs de cuisson. L’avertisseur de fumée de type photoélectrique est moins sensible et occasionnera ainsi moins de fausses alarmes.