Posture en automobile : des étudiants en ergothérapie de l’UQTR donneront des conseils

Le stationnement de la Clinique multidisciplinaire en santé de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) accueillera mardi prochain le 2 novembre entre 9 h et 15 h les automobilistes qui souhaitent obtenir de précieux conseils à propos de leur posture et du positionnement de leur siège de véhicule.

Ces rencontres personnalisées permettront ainsi aux automobilistes d’apporter les ajustements nécessaires qui favoriseront une conduite sécuritaire et confortable.

Cette initiative est offerte gratuitement par les stagiaires à la maîtrise en ergothérapie de l’UQTR, conjointement avec CAA-Québec et son programme AutoAjuste.

Pour y participer, il est obligatoire de réserver une plage horaire de 30 minutes en appelant au 819-376-5190.

« Une mauvaise posture en voiture peut occasionner des douleurs au dos, au cou ou à l’épaule pour ne donner que quelques exemples. À la longue, ces douleurs peuvent devenir de plus en plus inconfortables en plus de limiter la capacité de mouvement chez les conducteurs, ce qui augmente le risque d’accident. C’est pourquoi il est important de vérifier si le positionnement des sièges des voitures est réglé de façon optimale pour chaque conducteur », explique Noémi Cantin, professeure au Département d’ergothérapie et directrice du volet ergothérapie de la Clinique multidisciplinaire en santé de l'UQTR.

En plus de recevoir des informations sur la bonne posture à prendre en voiture, les participants à la journée AutoAjuste de l’UQTR pourront profiter de conseils judicieux concernant la sécurité routière, l’ajustement des miroirs et l’installation appropriée des sièges d’auto pour enfants.