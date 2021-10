Jescika Lavergne devient coordonnatrice du projet Mauricie Récolte

Développement Mauricie vient d’annoncer la nomination de Jescika Lavergne au poste de coordonnatrice du projet Mauricie Récolte.

Originaire de la Mauricie et diplômée en biologie à l’Université de Sherbrooke, Jescika a d’abord travaillé comme technicienne en foresterie et en agriculture à Québec, pour ensuite revenir en région et œuvrer quelques années dans le service-conseil en environnement comme biologiste.

De 2014 à 2016, Mme Lavergne était responsable de l’environnement à la Ville de Shawinigan. Puis, elle s’est ensuite jointe à l’équipe de démarrage de Nemaska Lithium où elle a agi à titre de coordonnatrice à l’environnement.

Durant la dernière année, elle occupait le poste de coordonnatrice consultations et harmonisation PAFIO au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP).

La prise en compte des intérêts environnementaux et sociaux a toujours été au cœur de son implication au travail et dans sa vie personnelle. Forte d'une expérience diversifiée, c'est avec une conviction profonde de contribuer au développement durable dans sa communauté qu'elle se joint à l'équipe de Développement Mauricie à titre de coordonnatrice du projet Mauricie Récolte.

Mandat

Jescika Lavergne aura entre autres le mandat d’assurer la mobilisation des partenaires, de supporter les responsables locaux des activités de glanage sur les différents territoires de la Mauricie ainsi que de développer un volet marchand en vue de pérenniser l’initiative.

Rappelons que Mauricie Récolte consiste à coordonner les initiatives locales de glanage qui permettent de récupérer les « fonds de champs », c’est-à-dire les denrées non récoltées par les producteurs agricoles faute de ressources, de rentabilité ou de temps.

Les récoltes sont ensuite divisées entre les producteurs, les cueilleurs et des organismes communautaires œuvrant en sécurité alimentaire.

La démarche s’inscrit dans l’axe du développement durable et les retombées s’avèrent multiples et importantes dans la région.