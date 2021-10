La collecte des déchets bientôt toutes les deux semaines à Shawinigan

La Ville de Shawinigan rappelle aux citoyens qu’à compter de la mi-octobre, la collecte des déchets revient à l’horaire d’hiver.

Elle sera effectuée toutes les deux semaines.

• Dès le lundi 18 octobre pour les secteurs Shawinigan-Sud, Lac-à-la-Tortue, Grand-Mère (sauf Grand-Mère-Est) et Saint-Gérard-des-Laurentides;

• Dès le lundi 25 octobre pour les secteurs Shawinigan, Saint-Jean-des-Piles, et Saint-Georges ainsi que le quartier Grand-Mère-Est.

La fréquence de collecte des matières recyclables demeure la même, c’est-à-dire une semaine sur deux tout au long de l’année.

Rappels des consignes à suivre pour les collectes:

-Placez vos bacs en bordure de rue pour qu’ils soient facilement accessibles, mais sans obstruer la voie publique.

-Positionnez les bacs de façon à ce que les roues soient orientées vers la résidence, et ce, avant 7 h le jour de la collecte.

-Les bacs ne doivent pas être surchargés. Les matières et sacs déposés à l’extérieur du bac ne sont pas ramassés.

Surplus de déchets?

Les matières organiques (compostables) représentent souvent plus de la moitié du contenu des poubelles. Pour détourner ces matières de l’enfouissement et les revaloriser, évitez de les déposer dans la poubelle et profitez du programme de compostage domestique de la Ville (www.shawinigan.ca/programmes).

Pour les feuilles mortes et résidus verts, participez à la collecte spéciale cet automne (www.shawinigan.ca/feuilles).

L’une des meilleures solutions pour réduire notre empreinte environnementale et éviter de remplir les bacs roulants demeure la réduction à la source.

Par exemple, évitez d’acheter des produits suremballés et priorisez l’achat en vrac; optez pour des produits et contenants réutilisables plutôt que jetables (rasoirs, vaisselle, lingettes, emballages pour les lunchs).

Pour obtenir des conseils sur la réduction à la source, visitez le site Web de Recyc-Québec.

Pour plus d’information ou pour obtenir votre calendrier de collectes, visitez le shawinigan.ca/collectes ou contactez le Service aux citoyens au 819 536-7200.