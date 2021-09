Le Noël du Pauvre de retour pour une 63e année à Trois-Rivières

L’organisation du Noël du Pauvre lance officiellement sa campagne en annonçant la date de son 63e téléthon.

Directement de la salle J.-Antonio-Thompson, Radio-Canada produira, réalisera et diffusera, encore cette année, un spectacle, le vendredi 26 novembre prochain dès 17 h.

Après une pause d’un an dans la salle J.-Antonio-Thompson, l’équipe revient à la maison en proposant un téléthon dans sa formule habituelle, si la situation le permet.

Rappelons que l’an dernier, c’est un montant record de 705 810 $ qui a pu être amassé grâce à la générosité de la population de la Mauricie et du Centre-du-Québec dans une formule plus sobre et sans spectateurs.

Ce sont plus de 4500 familles qui ont bénéficié des dons amassés lors de la campagne, c’est donc un apport non négligeable et hautement important pour plusieurs foyers de la région.

Pour chaque dollar versé au Noël du Pauvre, 0,92 $ retourne directement en don pour les personnes plus démunies, dans le secteur où le don est fait.

Présidence d'honneur

L’organisation annonce également que la présidence d’honneur de cette année sera assurée par Johanne Hinse, VP Programmation et Relations avec les communautés chez Cogeco Connexio.

« Redonner à la communauté fait partie de l’ADN de Cogeco et c’est pourquoi l’entreprise s’est impliquée dans la mise sur pied du Noël du Pauvre, en 1959. Mon implication en tant que présidente d’honneur était donc toute naturelle et je me sens privilégiée que l’organisation ait pensé à moi cette année », mentionne Johanne Hinse.

Des activités prétéléthon sont organisées dans les différents secteurs et la population est chaleureusement invitée à y participer.

C’est plus de deux mille bénévoles qui, encore cette année, mettront l’épaule à la roue pour célébrer la générosité des gens d’ici.

L’organisation invite finalement à consulter son site : lenoeldupauvre.com à partir duquel vous pouvez faire des dons en ligne et où vous trouverez la liste des activités prétéléthon des différents secteurs et les dates et endroits pour les demandes d'aide.