Clairette Biron et Patrimoine Bécancour honorés par le lieutenant-gouverneur

La Ville de Bécancour vient d’annoncer qu’une bénévole, Clairette Biron, et un organisme de son territoire, Patrimoine Bécancour, se voient honorés pour leur engagement en recevant la Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour mérite exceptionnel.

Les deux cérémonies officielles de remise des médailles se sont tenues le 13 septembre à l’église multifonctionnelle de Bécancour en présence de J. Michel Doyon, des membres du conseil municipal, des deux récipiendaires et de leurs invités.

Le lieutenant-gouverneur décerne cette médaille en reconnaissance des accomplissements exceptionnels d'une personne ou d'un organisme qui se sont grandement distingués et impliqués dans leur municipalité.

C’est avec fierté et reconnaissance que la Ville de Bécancour tient à souligner le dévouement de Mme Biron et de Raymond Cormier, à titre de président de Patrimoine Bécancour, qui ont travaillé à bâtir la Ville de Bécancour et à renforcir les liens dans la communauté.