Avis d’interruption du service d’eau potable et avis d’ébullition préventif à Sainte-Gertrude

Un avis d’interruption du service d’eau potable et avis d’ébullition préventif sera en vigueur à Bécancour dans le secteur de Sainte-Gertrude (Chemin des épinettes, rue Mgr-de-Laval et route des Ormes, entre les numéros civiques 4000 et 5575), demain le mardi 3 août de 8 h à 16 h.

L'avis d’interruption du service d’eau potable pour une partie du territoire de la municipalité à lieu suite à un déplacement de la conduite d’aqueduc dans le cadre des travaux de reconstruction du pont du chemin des Épinettes.

Suite à ces travaux, un avis d’ébullition préventif sera en vigueur pour une période de 48 heures. Après la remise en service, il se peut que les adresses touchées par cet avis aient subi une baisse de pression et que l’eau soit de couleur jaunâtre. Si tel est le cas, laissez couler l’eau froide pendant quelques minutes afin de nettoyer votre système.

Nous vous invitons à partager le présent avis préventif avec vos connaissances et voisins, notamment des personnes isolées ou dont la santé est précaire.

Que devez-vous faire?

Vous devez utiliser de l’eau du robinet qui a préalablement bouilli à gros bouillons pendant une minute, ou de l’eau embouteillée, pour tous les usages suivants, et ce, jusqu’à la diffusion d’un avis contraire :

• Boire et préparer des breuvages;

• Préparer les biberons et les aliments pour bébés;

• Laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, légumes, etc.);

• Apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, desserts, etc.);

• Fabriquer des glaçons;

• Se brosser les dents et se rincer la bouche;

• Abreuver les animaux de compagnie.

Jetez les glaçons (n’oubliez pas les réservoirs des réfrigérateurs), boissons et aliments préparés avec l’eau du robinet non bouillie.

Vous pouvez utiliser directement l’eau du robinet pour :

• Préparer des aliments et des mets dont la cuisson exige une ébullition prolongée;

• Laver la vaisselle à l’eau chaude avec du détergent, en vous assurant de bien l’assécher;

• Faire fonctionner le lave-vaisselle, si celui-ci est réglé au cycle le plus chaud;

• Laver des vêtements et prendre une douche ou un bain. En ce qui concerne les jeunes enfants, assurez-vous qu’ils n’avalent pas d’eau durant le bain ou lavez-les avec une débarbouillette.

Si vous possédez un dispositif de traitement de l’eau à votre résidence, vous devez appliquer les mesures indiquées ci-dessus, à moins qu’il ne s’agisse d’un purificateur domestique conçu pour désinfecter l’eau. Les dispositifs tels les adoucisseurs sont généralement inefficaces pour éliminer les microorganismes.

Écoles, entreprises, commerces et institutions desservis

• Avisez votre clientèle que l’eau est impropre à la consommation.

• Fermez les fontaines d’eau et affichez des avis près des autres robinets où de l’eau reste disponible.