Reprise des visites à domicile pour le Service de sécurité incendie de Shawinigan

La Ville de Shawinigan annonce qu’avec l’allègement des mesures sanitaires, le Service de sécurité incendie (SSI) a recommencé à faire des visites résidentielles. Les secteurs visés par les visites sont Lac-à-la-Tortue et Grand-Mère ainsi que le quartier Saint-Marc et les environs.

Deux étudiants, clairement identifiés au SSI, font la vérification des avertisseurs de fumée et des extincteurs portatifs et, s’il y a lieu, répondent aux questions des citoyens.

« Nous souhaitons rassurer les citoyens : les deux étudiants-pompiers ne sont pas là pour vendre quoi que ce soit aux citoyens. De plus, ils sont clairement identifiés aux couleurs de la Ville et du Service de sécurité incendie. Ces visites permettent de faire de la prévention. On s’assure que les avertisseurs sont fonctionnels puisqu’en cas d’incendie, c’est souvent ce qui sauve des vies. »

- Le directeur par intérim du SSI, Patrick Lalonde.