Shawinigan demande la collaboration des citoyens pour réduire la consommation d’eau potable

Avec l’arrivée des beaux jours, la Ville de Shawinigan rappelle aux citoyens l’importance de respecter la réglementation sur l’arrosage et de réduire leur consommation d’eau.

Tel indiqué dans le règlement général SH-1, titre 10, l’arrosage à Shawinigan est permis du 1er juin au 1er septembre, selon un principe d’alternance entre les numéros civiques pairs et impairs.

Afin de faire respecter la réglementation, l’escouade bleue et les agents à la réglementation de la Ville se promèneront tout l’été dans les quartiers. Des contraventions seront remises en cas d’infraction.

« La réglementation sur l’arrosage n’est pas nouvelle et de nombreuses campagnes de sensibilisation ont eu lieu par les années passées, explique la directrice du Service de l’aménagement du territoire, Élyse Ménard. La majorité des citoyens sont en faveur d’un resserrement de l’application de la réglementation. Ce sera d’autant plus important cet été puisqu’on prévoit une saison un peu similaire à l’année dernière : étant donné la pandémie, beaucoup de gens vont rester à la maison et vont s’organiser un été dans leur cours. »

Pour avoir toute l’information sur l’arrosage, shawinigan.ca/arrosage.

Habitudes à changer

Les citoyens sont aussi invités à changer certaines habitudes cette année afin de réduire à la source leur consommation d’eau.

Plusieurs gestes peuvent être faits au quotidien, à l’intérieur, comme à l’extérieur. Par exemple :

- évitez l’arrosage de la pelouse et du jardin

– au besoin, effectuez de l’arrosage manuel et consultez la réglementation municipale à cet effet;

- pratiquez l’herbicyclage afin de limiter l’arrosage de votre pelouse;

- couvrez votre piscine entre chaque utilisation pour empêcher l’évaporation de l’eau;

- minimisez le lavage des voitures

– au besoin, utilisez un sceau et un pistolet de distribution;

- utilisez un balai pour nettoyer votre entrée.

Il est interdit par le règlement SH-1, titre 10, de la nettoyer avec de l’eau. Pour en savoir plus sur les bonnes pratiques : shawinigan.ca/ecoresponsable ou consulter la nouvelle campagne du gouvernement du Québec : Mon empreinte bleue.

« Au-delà du coût important lié au traitement de l’eau, je pense qu’en 2021, il est important que nous fassions tous notre part pour adopter des comportements écoresponsables », indique le maire de Shawinigan, Michel Angers.

Rappelons qu’en 2010, à la demande des citoyens, le conseil municipal a milité pour que Shawinigan conserve ses sources d’eau potable du lac des Piles et du lac à la Pêche. La population doit maintenant agir en conséquence et consommer l’eau de façon responsable. La Ville remercie les citoyens de leur collaboration.