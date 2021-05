Plus de 50 % de la population vaccinée dans la région

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec confirme que la région a franchi le cap du 50 % de sa population vaccinée avec au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 au cours du dernier week-end.

Au total, 273 488 doses de vaccin ont été administrées en Mauricie et au Centre-du-Québec, dont 12 036 deuxièmes doses.

La vaccination continue de plus belle cette semaine alors que 22 700 plages horaires sont planifiées dans les cliniques de vaccination de masse de la région. Ajoutons à cela la vaccination qui se poursuivra dans les ressources intermédiaires (RI) et ressources de types familiales (RTF), les pharmacies et les entreprises.

Depuis vendredi dernier, la prise de rendez-vous est accessible à l’ensemble de la population adulte. Les personnes adultes n’ayant pas encore reçu une 1re dose du vaccin contre la COVID-19, peu importe sa catégorie d’âge, sont invitées à réserver dès maintenant l’une des 25 000 plages horaires encore disponibles.

Le CIUSSS souhaite aussi rappeler aux gens qui ne peuvent se présenter à leur rendez-vous d'annuler celui-ci au moins 24 heures à l'avance. Cela permet de rendre la plage horaire de nouveau disponible, de vacciner une autre personne et surtout, cela évite toute perte de dose de vaccin.

Couverture vaccinale (en date du 16 mai)

• 70 ans et plus : 92,2 %

• 60-69 ans : 86,5 %

• 50-59 ans : 69,1 %

• 40-49 ans : 46,4 %

• 30-39 ans : 28,8 %

• 18-29 ans : 20,4 %

• 12-17 ans : 1,1 %