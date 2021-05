La vaccination en pharmacie va s’accentuer durant les prochains jours

Alors que l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus peut se faire vacciner contre la COVID-19 dès aujourd'hui, les pharmacies communautaires québécoises auront en leur possession une quantité supplémentaire de vaccins à administrer dans plusieurs régions du Québec.

Quelque 150 000 doses de vaccins de Moderna ont été envoyées cette semaine au réseau des pharmacies selon les plus récentes directives du gouvernement.

Cette livraison vient renforcer la capacité vaccinale des pharmacies québécoises qui avait été affectée par le ralentissement des livraisons de Moderna au cours des dernières semaines.

Rappelons que les quelque 1 500 pharmacies communautaires du Québec ont une capacité vaccinale de 125 000 doses par semaine. Ainsi, au fur et à mesure que les vaccins seront livrés en pharmacie au cours des prochaines semaines, les citoyens des quatre coins du Québec auront accès à davantage de plages de rendez-vous.

« Nous sommes prêts à accélérer la cadence de vaccination au rythme de l'arrivée de nouvelles doses en pharmacie. Nos membres de partout au Québec sont particulièrement fiers de participer à cet effort historique qui contribuera à nous ramener à une vie plus normale. À ce propos, j'invite tous les citoyens à se faire vacciner contre la COVID-19 le plus rapidement possible », souligne Benoit Morin, président de l'Association québécoise des pharmacies propriétaires (AQPP).

Comme à l'habitude, les rendez-vous devront être pris via le site du gouvernement Québec.ca/vaccincovid.