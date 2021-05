Un nouveau gin et une nouvelle vodka produits à Trois-Rivières

La Distillerie Wabasso de Trois-Rivières a souligné durant la semaine sa quatrième année de fondation par le lancement de deux nouveaux produits, soit le Gin Florida et la Vodka Monarc.

« La Distillerie Wabasso a vu le jour le 1er mai 2017. Depuis, nous avons connu une croissance fulgurante! Afin de souligner nos quatre années à concevoir des produits pour les amateurs de spiritueux du Québec, nous lançons le Gin Florida ainsi que la Vodka Monarc; deux produits qui sauront sans aucun doute faire le bonheur de tous », souligne le cofondateur Guyaume Parenteau.

Le Gin Florida permet de découvrir l’amalgame audacieux des saveurs québécoises et exotiques. Au nez, le bouquet boréal d’épinette noire du Gin Conifère. En bouche, la fraîcheur du pamplemousse et une touche de yuzu et de basilic pour réveiller le palais.

Du côté de la Vodka Monarc, la Distillerie Wabasso propose un partenariat avec la source québécoise Radnor où coule une eau limpide débordante d'histoire et de richesse. De cette eau est conçu un élixir luxueux et envoûtant qui honore à la fois les traditions les plus nobles et la nature qui les a vues naître.

Véritables artisans du breuvage, les deux hommes d’affaires derrière la Distillerie Wabasso, Guyaume Parenteau et Maxime Vincent, sont heureux du chemin parcouru par leur entreprise au cours des dernières années.

« Nous sommes fiers d’être reconnus maintenant partout au Québec. Signe que nous sommes appréciés dans le milieu, nos ventes doublent chaque année! De plus, nous sommes récemment passés d’un local de 2200 pieds carrés à un local de 7800 pieds carrés, et nous avons encore des projets d’agrandissement en tête », souligne pour sa part le cofondateur Maxime Vincent.

Le Gin Florida et la Vodka Monarc se retrouveront sur les tablettes des SAQ dès la fin mai.

Il sera toutefois possible de mettre la main sur les produits en primeur ce samedi 8 mai, directement dans les locaux de la Distillerie Wabasso. Les personnes intéressées sont toutefois priées de prendre rendez-vous via le [email protected]