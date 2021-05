La région franchie la barre des 40 % de la population vaccinée avec une première dose

C'est fait! Plus de 40% de la population de la région a maintenant reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19.

En date d’hier, 210 446 personnes avaient reçu une première dose de vaccin et 5 874 leur seconde dose, ce qui fait 216 320 doses de vaccin administrées en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Une semaine fort occupée pour les équipes sur le terrain, mais également à la prise de rendez-vous où deux nouveaux groupes d'âge ont été invités à prendre rendez-vous.

Un troisième groupe s'ouvre ce matin, soit celui des 35-39 ans.

Au cours de la semaine prochaine, trois nouveaux groupes d'âge pourront prendre rendez-vous.

• 10 mai : 30-34 ans

• 12 mai 25-29 ans

• 14 mai 18-24 ans

« Nous sommes dans une phase d'accélération de la vaccination. À la fin de la semaine prochaine, la vaccination sera ouverte à toute la population adulte de notre région. Il est important de prendre rendez-vous rapidement afin que nous puissions vacciner et protéger le plus grand nombre de personnes contre la COVID-19. La vaccination populationnelle est une étape déterminante qui nous permet d'espérer un retour à une vie plus normale. Nos sites de vaccination sont prêts et nos équipes aussi. Réservez votre rendez-vous rapidement », souligne Gilles Hudon, président-directeur général adjoint au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Le CIUSSS MCQ demande aux gens qui ne peuvent se présenter à leur rendez-vous d'annuler celui-ci au moins 24 heures à l'avance. Il est très facile de le faire, soit dans Clic Santé ou encore en utilisant le lien au bas du courriel de confirmation reçu lors de votre prise de rendez-vous.

En annulant votre rendez-vous 24 heures à l'avance, cela permet de rendre la plage horaire disponible de nouveau, de vacciner une autre personne et surtout, cela évite toute perte de dose de vaccin.

Couverture vaccinale (en date du 5 mai)

70 ans et plus : 90,6%

60-69 ans : 79,9 %

55-59 ans : 53 %

45-54 ans : 35,9 %

18-44 ans : 14,1 %