Contrôle routier Québec participe à l'opération Roadcheck

Depuis hier et jusqu'au 6 mai, les contrôleuses et contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec participent à l’opération nord-américaine « Roadcheck 2021. »

Organisée par l’Alliance pour la sécurité des véhicules commerciaux (CVSA), cette opération, qui se déroule simultanément partout en Amérique du Nord, permet d’établir un portrait de la situation en ce qui a trait à la conformité des véhicules lourds qui circulent sur les routes.

Elle vise également à sensibiliser les conducteurs et les transporteurs routiers à l’importance d’inspecter et d’entretenir leurs véhicules ainsi qu’au respect des lois et règlements.

Pendant les 72 heures que durera l’opération, ce sont près de 17 véhicules lourds en moyenne qui seront inspectés chaque minute au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Les interventions réalisées par les contrôleuses et contrôleurs routiers comprennent 37 étapes qui touchent la sécurité du véhicule, mais aussi la conformité des documents que la conductrice ou le conducteur doit avoir à bord.

Cette année, l’accent sera mis sur deux thèmes, soit les heures de conduite et de repos et les dispositifs d’éclairage des véhicules. Sans se limiter à vérifier uniquement ces deux aspects, l’équipe chargée du contrôle routier s’assurera de sensibiliser les conductrices et conducteurs à leur importance.

Bilan 2020

Lors de l’opération de l’an dernier, 71 % des véhicules interceptés respectaient la réglementation. Il a toutefois été constaté que près de la moitié des défectuosités mécaniques majeures non fortuites auraient pu être détectées lors d’une ronde de sécurité.

Les éléments de non-conformité décelés concernaient principalement les heures de conduite et de repos, la ronde de sécurité, le système de freinage, les pneus et les dispositifs d’éclairage.