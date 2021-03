La Tuque lance un appel de projets à toute la Mauricie pour l’aménagement durable des forêts

Les organisations de la Mauricie qui désirent obtenir du financement provenant du programme d’aménagement durable des forêts (PADF) ont jusqu’au 16 avril 2021 pour déposer leurs projets auprès de Ville de La Tuque.

La municipalité est gestionnaire de ce programme pour l’ensemble de la région de la Mauricie.

Le gouvernement du Québec n’a pas encore confirmé que ce programme se poursuivra au-delà du 31 mars 2021, date à laquelle l’entente actuelle prendra fin. Dans l’éventualité où cette annonce viendrait sur le tard, l’équipe de Ville de La Tuque veut prendre de l’avance en créant une banque de projets régionaux pour 2021, afin que ces projets puissent se réaliser cette année conditionnellement à la reconduction du programme et que l’aide financière du gouvernement devienne disponible.

Pour soumettre un projet, il suffit de consulter la documentation disponible dans la page Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) de l’onglet Villégiature au www.ville.latuque.qc.ca et d’envoyer les documents complétés requis par courriel à l’adresse [email protected]

Le PADF 2018-2021 permet actuellement de réaliser des travaux d’aménagement forestiers sur les terres publiques ou sur les terres privées appartenant à des propriétaires forestiers reconnus.

Il permet également de soutenir la réalisation de travaux dans les chemins multiusages sur les terres publiques et d’accompagner certaines initiatives réalisées en milieu forestier.

Transformation du bois

Il permet aussi de soutenir l’organisation de différentes activités visant à favoriser l’aménagement forestier et la transformation du bois dans la région mauricienne.

Finalement, ce programme finance des projets permettant l’acquisition de connaissances et la documentation de différents enjeux régionaux et locaux liés aux préoccupations de la Table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT), de façon à appuyer les décisions et les orientations reliées à la planification forestière sur le territoire.

L’an dernier, la Mauricie a disposé d’une somme de 675 000 $ à l’intérieur de ce programme pour la réalisation des projets et assuré le fonctionnement de la TLGIRT. La somme qui sera attribuée à la région pour le présent appel de projets 2021-2022 n’est pas encore connue à ce jour.

Les MRC, conseils d’agglomération, municipalités, communautés autochtones, organismes à but non lucratif, organisations à but lucratif, agences régionales de mise en valeur de la forêt privée, ainsi que les personnes ou les organismes signataires d’une entente de délégation de gestion, peuvent soumettre un projet à la Ville de La Tuque pour obtenir du financement du PADF pour la Mauricie.

Ce ne sont toutefois pas tous les travaux qui sont admissibles à ce programme dont les critères sont établis par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

Les organisations qui désirent déposer un projet sont invitées à prendre connaissance du guide du prometteur sur le site Web de Ville de La Tuque pour en connaître tous les détails.