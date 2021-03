La vaccination massive contre la COVID-19 débute à Trois-Rivières

C’est un grand jour dans la région : la vaccination dans la communauté a commencé depuis 13 heures aujourd’hui à Trois-Rivières sur le site situé à la Bâtisse industrielle.

Au cours de cette première journée, près de 350 personnes seront vaccinées.

Actuellement, 19 535 personnes ont déjà réservé leur première dose de vaccin pour le site de vaccination de masse de Trois-Rivières, ce qui signifie que 83 % des plages horaires disponibles sont comblées.

Pour l’ensemble de la Mauricie et du Centre-du-Québec, plus de 62 000 plages horaires ont été réservées jusqu’à maintenant.

D’autres plages horaires seront ajoutées au fur et à mesure que les arrivages de doses seront confirmés.

« Nous sommes très heureux de constater que l’engouement pour la vaccination est bien présent en Mauricie et au Centre-du-Québec. Je tiens également à souligner tout le travail fait par notre personnel afin de mettre en place aussi rapidement cette campagne de vaccination », souligne Gilles Hudon, président-directeur général adjoint au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Soulagement

Pour Dre Marie-Josée Godi, directrice de la santé publique et de la responsabilité populationnelle, le début de la vaccination en Mauricie et au Centre-du-Québec est un réel soulagement.

« La vaccination dans la communauté et le maintien des mesures sanitaires sont des éléments importants qui nous permettent de lutter contre la COVID-19 et de nous diriger vers un retour à une vie plus normale. J’invite les gens à prendre rendez-vous et à maintenir les mesures sanitaires. C’est ce qui va nous permettre de progresser dans cette lutte », explique Dre Marie-Josée Godi.

De son côté, le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, accueille la vaccination communautaire avec optimisme.

« Depuis le début de cette crise, la population fait un effort collectif pour mettre en échec la COVID-19. Force est de constater que la communauté répond à l’appel pour atteindre cet objectif. »

Consignes importantes

Afin d’éviter les rassemblements, de limiter la propagation du virus et d’éviter d’attendre inutilement, voici quelques consignes d’usage afin de bien vous préparer à la vaccination contre la COVID-19 :

• Avant d’arriver sur le site :

o Être accompagné d’un seul proche aidant au besoin;

o Porter un vêtement qui permet de dégager l’épaule;

o Apporter votre carte d’assurance maladie.

• En arrivant sur le site

o Se présenter à la porte de la clinique de vaccination, maximum 5 minutes avant votre rendez-vous;

o Porter votre masque et maintenir la distanciation physique de 2 mètres.

• Votre vaccination :

o Validation de votre identité et de votre état de santé;

o Vaccination;

o Période d’observation de 15 minutes à la suite de votre vaccination.

• Après votre vaccination :

o Maintenir les mesures sanitaires.

Plusieurs mois seront nécessaires pour protéger une part suffisamment importante de la population avec le vaccin.

70 ans et plus

Rappelons que ce sont actuellement les personnes de 70 ans et plus (année de naissance 1951 ou avant) qui sont invités à prendre rendez-vous en ligne en visitant la page Québec.ca/vaccinCOVID.

Elles peuvent être accompagnées d’un proche aidant. Si celui-ci est âgé de 70 ans et plus et qu’il désire recevoir le vaccin, il doit prendre rendez-vous à la même date.

Un seul accompagnateur par personne de 70 ans et plus peut se faire vacciner.

Le moyen le plus simple et le plus rapide pour prendre rendez-vous en ligne est de consulter la page Québec.ca/vaccinCOVID.

Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir un soutien afin de prendre rendez-vous.

Jusqu’à maintenant, 34 057 personnes ont été vaccinées en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Il est important de rappeler que le début de la vaccination ne signifiera pas la fin des mesures sanitaires. La distanciation physique de deux mètres, le port du masque ou du couvre-visage et le lavage des mains sont des habitudes à conserver jusqu’à nouvel ordre.