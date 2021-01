COVID-19 : Soyez attentifs aux symptômes associés, demande le CIUSSS MCQ

Le CIUSSS MCQ demande à la population d’être attentive aux symptômes associés à la COVID-19, aussi légers soient-ils, alors que 67 nouveaux cas ont été déclarés hier dans la région.

Cette augmentation représente pour la Mauricie 17 cas supplémentaires et 50 pour le Centre-du-Québec.

Il y a actuellement 36 personnes hospitalisées, dont 5 aux soins intensifs.

Trois autres décès ont également été rapportés.

À l’instar de l’appel lancé jeudi dernier à la population de la MRC Drummond, le CIUSSS MCQ souhaite donc réitérer, à l’ensemble de la population de la région, toute l’importance de se faire dépister dès qu’il y a eu un contact avec une personne déclarée positive à la COVID-19 ou qu’il y a présence des symptômes associés à la COVID-19.

Un léger mal de gorge, un nez qui coule, des courbatures sont souvent des petits maux qu'on ignore et qui peuvent être causés par une journée passée à l’extérieur, mais il peut aussi s’agir de la COVID-19. Chaque personne doit être très attentive à sa condition de santé et être plus prudente que moins en se faisant dépister.

Il n’y a aucune raison de ne pas le faire :

• Prise de rendez-vous simple et rapide.

• Dépistage en quelques minutes.

• Méthode de dépistage par gargarisme disponible partout. Une technique simple, avec de l’eau de source et sans douleur.

• Cliniques de dépistage ouvertes 7 jours sur 7 avec une grande capacité quotidienne de dépistages.

Il faut mentionner que le dépistage constitue le seul moyen d’identifier rapidement les cas positifs. Ensuite, il est possible d’identifier les contacts de ceux-ci afin de limiter au maximum les possibilités de propagation du virus auprès de leurs proches.

En vous faisant dépister, vous contribuez ainsi à freiner l’évolution de la maladie dans votre communauté.

Pour prendre rendez-vous, la population peut utiliser la plateforme Clic santé ou appeler au 1 877 644-4545.