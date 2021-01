Toutes les doses des vaccins reçues seront utilisées

Tous les vaccins contre la COVID-19 reçus au Québec et ceux qui suivront au cours des prochaines semaines seront utilisés de manière à immuniser le plus grand nombre de personnes possible auprès des groupes prioritaires.

C’est ce que vient d’annoncer le ministère de la Santé et des Services sociaux, ajoutant que cette mesure a pour objectif d'accélérer la vaccination des personnes vulnérables, dans le contexte actuel de propagation très élevée du coronavirus sur le territoire québécois.

Cette décision s'inscrit à la suite d'une recommandation formulée par le Comité sur l'immunisation du Québec de l'Institut national de santé publique du Québec. Selon cette recommandation, il n'est donc plus nécessaire de conserver la 2e dose en réserve.

Soulignons que l'efficacité de la première dose, 14 jours après son administration, est de plus de 90% pour les deux vaccins (Pfizer et Moderna).

La seconde demeure importante, permettant surtout d'assurer la protection à long terme. Elle devra être administrée dans les délais prescrits par la santé publique afin de s'assurer d'une couverture vaccinale maximale. Les rendez-vous des personnes déjà vaccinées pour recevoir leur 2e dose seront ajustés en conséquence.

Initialement, la compagnie Pfizer recommandait aux gouvernements provinciaux de garder la moitié des doses pour pouvoir administrer cette 2e dose. Maintenant, comme des livraisons sont assurées pour les prochaines semaines, la compagnie Pfizer indique qu'il n'y a plus d'enjeu à utiliser l'ensemble de doses, sans conserver la 2e en réserve.