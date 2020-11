94 cas, un nouveau décès et 8 hospitalisations de plus dans la région

La Mauricie et le Centre-du-Québec ont respectivement connu hier un nombre total régional de 94 cas, un nouveau décès et 8 hospitalisations supplémentaires, indique le dernier bilan du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS).

Le nombre d’hospitalisations est maintenant de 32, dont 5 aux soins intensifs (+1).

Le nouveau décès est survenu dans une ressource d’hébergement de la communauté.

Le nombre de personnes rétablies de la COVID-19 s’élève quant à lui à 121.

Pour le Centre-du-Québec, le CIUSSS a observé une importante augmentation du nombre de cas au début de la seconde vague avec une légère baisse entre le 21 octobre et le début du mois de novembre. Toutefois, la tendance est à la hausse depuis les derniers jours.

Pour la Mauricie, la progression demeure constante, sans toutefois être exponentielle. Les efforts de toute la population sont ainsi primordiaux pour limiter cette hausse qui demeure importante.

Milieux de travail et scolaires

Alors que la semaine dernière, la progression du nombre de milieux en éclosion avait connu un ralentissement encourageant, la direction de la santé observe que l’augmentation se poursuit graduellement au Centre-du-Québec et que le nombre d’éclosions est toujours élevé avec un total de 85 différentes éclosions, principalement dans les milieux de travail et scolaires.

Plusieurs éclosions sont causées chaque semaine par des gens qui peuvent être moins attentifs à leurs symptômes et se rendent à l’école ou au travail.

Même si la pression est forte d’aller travailler, il faut aller se faire dépister en cas de doute, cela va éviter bien des complications plus tard!

Portrait des éclosions au CHAUR

L’éclosion qui avait cours à l’unité coronarienne (4D) a officiellement été levée alors qu’aucun nouveau cas de COVID-19 ne s’y est déclaré depuis 14 jours.

La situation demeure aussi stable à l’unité COVID (4N) qui demeure néanmoins en éclosion.

Finalement, le bilan de l’unité de cardiologie (4C) a évolué avec l’ajout d’un usager et d’un membre du personnel, pour un total de 13 usagers et 9 employés ayant reçu un résultat positif à la COVID-19.