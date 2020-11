Nicolet fera l'acquisition d'une camionnette électrique disponible en autopartage

Au printemps 2021, Nicolet mettra à la disposition de sa population une camionnette électrique en autopartage grâce au projet-pilote de Services écologiques intelligents et transport électrifié (SÉiTé).

De jour, ce véhicule servira à l'équipe des Services à la communauté alors que celui-ci sera disponible, tout comme ses voitures électriques, sur certaines plages horaires (les week-ends notamment) pour les Nicolétains.

« Je suis très heureuse de l'annonce de notre projet par le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités. Encore une fois, nous démontrons notre volonté de prioriser l'utilisation d'équipements écologiques et l'électrification des transports. Nous savons que les retombées environnementales sont importantes pour la réduction des émissions de GES qui au Québec, avec l'utilisation de l'électricité, assurent des réductions de l'ordre de 98 %. Pour nous, le projet est une suite logique au projet d'autopartage déjà en place à Nicolet », souligne la mairesse Geneviève Dubois.

Le projet SÉiTé permet de développer des services écologiques intelligents en optimisant l'électrification des équipements de transport et le développement durable des communautés avec l'utilisation et le partage d'outils et de machines électriques.

Ce nouveau service a été conçu en collaboration avec les municipalités de Plessisville, Nicolet, Prévost, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Fulgence, Val-des-Monts et Varennes et la firme YHC Environnement.

La technologie Ecotuned sera mise à contribution.

Le projet SÉiTé offre une série d'outils pour utiliser, optimiser et coordonner des services écologiques intelligents.

En résumé, les services proposés par le projet SÉiTé sont :

• Les services d'autopartage SAUVéR pour une camionnette de type « pick-up » électrifié par Ecotuned;

• La création des HUB-Écoservices pour optimiser l'utilisation des services écologiques intelligents (prêt du camion et éventuellement d'autres équipements outils).

Les citoyens qui souhaitent bénéficier des services d'autopartage pourront s'inscrire sur la plateforme SAUVéR à partir du mois de mars 2021.

La municipalité donnera accès aux services aux citoyens admissibles.

Les conditions d'admissibilité et la tarification des services seront établies au courant des prochains mois.

Le système et les outils intègrent les technologies de l'information et de la communication (TIC) pour optimiser l'efficacité des opérations et des services urbains. Le système offre des outils pour l'économie de partage et des fonctionnalités qui permettent d'accroître les services aux citoyens et constitue une valeur ajoutée économique pour la communauté.

Le projet pilote SÉiTé est établi à partir d'un système et des outils développés par YHC Environnement.