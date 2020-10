En Mauricie, des bouteilles de bulles pour lutter contre la sclérose en plaques

La Société canadienne de la sclérose en plaques de la Mauricie vient de mettre en branle une campagne de financement hors du commun : la campagne Bulles d’espoir.

Afin de venir en aide aux personnes aux prises avec la sclérose en plaques, des coffrets incluant entre autres trois bouteilles de bulles d’importation privée sont mis en vente.

« Les personnes intéressées peuvent se procurer ces coffrets par le biais de notre site Internet transactionnel (bullesdespoir.ca) ou via nos ambassadeurs. Nous avons demandé l’implication d’une quarantaine de personnalités d’affaires, du monde artistique ou sportif afin de nous aider à mousser la vente des coffrets, et ainsi, de contribuer à la cause », souligne Nathalie Drouin, coordonnatrice du financement à la section Mauricie de la Société canadienne de la sclérose en plaques.

300 coffrets disponibles

Une quantité limitée de 300 coffrets est actuellement disponible. La campagne de financement devrait permettre à l’organisme d’amasser environ 25 000 $.

Dans les coffrets se trouvent trois bouteilles de bulles d’importation privée, provenant de Juste des bulles, ainsi qu’un code QR permettant d’accéder à des fiches recettes concoctées par trois chefs réputés de la région: Alain Pénot de L’Auberge du Lac St-Pierre, Samuel Lemieux du Buck : Pub gastronomique et José-Pierre Durand du Poivre Noir.

Une capsule vidéo de l’entrepreneure derrière Juste des bulles, Yolaine Masse, décrit les particularités et les spécificités de chacune des bouteilles.

« Il s’agit de notre première campagne de financement du genre et nous sommes certains qu’elle sera couronnée de succès! Plusieurs activités ou événements de financement sont mis sur la glace en raison de la situation actuelle. Cependant, ce genre de campagne permet de déguster des bulles et de s’inspirer des grands chefs de la région, tout en restant chez soi! De plus, comme les coffrets seront disponibles le 4 décembre, les personnes qui se les procureront pourront même célébrer Noël ou encore l’arrivée de la nouvelle année tout en contribuant à la cause! », renchérit Mme Drouin.

» Les personnes intéressées à mettre la main sur un coffret peuvent le faire dès maintenant au bullesdespoir.ca, en contactant l’organisme (819 373-2570 poste 3) ou par le biais de l’un des ambassadeurs.

» Le coût est de 250 $ par coffret et un reçu pour fin d’impôt de 100 $ est remis. La cueillette et la distribution se fera le 4 décembre directement dans les bureaux de la SCSP Mauricie dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.