Des essais réalisés demain sur le réseau d'aqueduc de Shawinigan

Des essais seront réalisés sur le réseau d’aqueduc à partir de 22 h le jeudi 9 juillet, jusqu’à 6 h le vendredi 10 juillet. Ces essais pourraient entraîner une chute de pression et une coloration de l’eau pour toutes les résidences et tous les commerces des secteurs Saint-Georges et Lac-à-la-Tortue.



Tout au long des essais, l’eau demeure potable partout sur le réseau. La situation reviendra graduellement à la normale dans les jours suivants.



Les citoyens seront avisés par le service de messagerie automatisée aux citoyens (SMAC). Il est possible de s'inscrire pour recevoir les avis importants sur le site suivant: www.shawinigan.ca/smac ou en communiquant avec le service aux citoyens au 819 536-7200.



La Ville doit procéder à ces essais pour déterminer les modifications requises au réseau d’aqueduc et ainsi permettre d’alimenter le secteur Saint-Georges par le lac à la Pêche. Des bornes-fontaines devront être ouvertes pendant les essais.