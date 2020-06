Organiser son frigo: 7 trucs et astuces

Organisez votre frigo pour assurer la conservation des aliments et éviter le gaspillage. Voici quelques conseils de base à suivre.

Enlevez les emballages

Vous revenez sans doute de l’épicerie avec une multitude d’emballages en carton ou en plastique qui ne servent à rien. Avant de les ranger au le frigo, veillez à les retirer. Vos aliments prendront ainsi moins de place à ranger.

Utilisez des bacs de rangement

Utilisez des boîtes ou des bacs de rangement en plastique pour vous retrouver plus facilement dans votre frigo. Faites une boîte par thème, par exemple « fromages » ou « charcuterie ». Si vous n’avez pas la place pour entreposer de grosses boîtes, vous pouvez investir dans des tiroirs mobiles. Utilisez des étiquettes collantes pour noter ce que vous y mettez et vous ne perdrez plus de temps à chercher!

Faites régulièrement l’inventaire

Un frigo va accueillir des denrées périssables. Vous devez donc régulièrement faire le tri, établir un ordre de priorité par date de péremption et dans le pire des cas, jeter. Avant d’en arriver là, il peut être bon de regarder si l’aliment peut se congeler. Avant de partir faire vos courses, prenez quelques minutes pour faire un inventaire de tout ce que vous avez et tout ce que vous n’avez plus. Cela vous évitera de trop acheter et d’encombrer votre frigo pour rien.

Faites vos courses avec une liste

Combien de personnes partent faire des courses pour quelques aliments, mais reviennent avec un sac complet? Encore une fois, toutes ces courses, dont vous n’avez certainement pas besoin tout de suite, vont venir encombrer le frigo et vous pousser à gaspiller la nourriture. Faites vos emplettes avec une liste stricte et précise de ce dont vous avez besoin, quitte à y retourner dans la semaine.

Respectez les zones de température

Votre frigo n’a pas la même température partout et il est important de le savoir pour conserver convenablement vos aliments. La zone du haut est la plus fraîche, vous devez y entreposer vos fromages frais, votre viande ou encore votre charcuterie. La zone du milieu peut conserver les aliments qui sont parfaitement emballés comme des yogourts. La zone du bas est pour les fruits et légumes. Enfin, la porte a tendance à être plus chaude que le reste, vous pouvez donc y mettre vos boissons, vos condiments, vos sauces ou votre lait.

Ne mettez pas tout au frigo

Observez les rayons de supermarché : est-ce que les fruits, les légumes et le pain se mettent au rayon frais? Certains aliments n’ont pas besoin d’être entreposés au frigo. Pour faire de la place tout en préservant les nutriments de ces éléments, il est quelquefois préférable de les laisser à l’air libre.

Ne collectionnez pas les condiments

Condiments, sauces, tartinades… certains aliments qu’on n’utilise presque jamais occupent de la place dans le réfrigérateur. Évitez de les stocker pendant des mois sans les manger. D’ailleurs, n’en rachetez pas tant que vous n’avez pas fini l’ancien pot.