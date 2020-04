COVID-19: La Mauricie passait la barre des 1000 cas hier soir

Hier soir, le CIUSSS MCQ dévoilait un total de 1015 cas touchés par la COVID-19: 838 en Mauricie et 177 dans le centre-du-Québec.

Voici le nombre de cas* par MRC pour le Centre-du-Québec:

- Arthabaska : 17 cas (même nombre que la veille)

- L’Érable : 0 (même nombre)

- Bécancour : 13 (un de plus)

- Nicolet-Yamaska 6 (même nombre)

- Drummond : 141 (huit de plus)

Les mêmes données sont fournies pour la Mauricie:

- Haut-Saint-Maurice : 0 (même nombre)

- Mékinac : 38 (trois de plus)

- Des Chenaux : 25 (même nombre)

- Maskinongé : 165 (un de plus)

- Shawinigan: 269 (trois de plus)

- Trois-Rivières : 341 (11 de plus).

Au total, 70 personnes sont hospitalisées: cinq sont en soins intensifs. On déplore 69 décès, dont 36 au CHSLD Laflèche, 5 à Mgr Paquin et 28 dans les autres.

Depuis le début de la crise, 440 personnes de la région se sont rétablies.

Situation dans les CHSLD

Il y a 180 cas positifs au CHSLD Laflèche, dont 105 résidents et 75 employés, des nombres qui n'ont pas bougé depuis lundi soir. À Mgr Paquin, un seul cas en plus a été recensé par rapport à lundi chez les employés, qui sont 8 à avoir le virus. Les résidents sont 20, soit 28 cas au total.

* La comparaison des cas entre parenthèses est toujours faite avec le nombre de cas de la veille. En outre, entre le moment où ces lignes sont publiées et le nombre de cas les plus récents, d'autres ont pu s'ajouter.