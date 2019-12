Attention aux cartes de crédit prépayées !

Des cartes de crédit prépayées ont pu être glissées dans les bas de Noël. Récemment, plusieurs cas de fraudes ont été rapportés à Winnipeg; la Gendarmerie royale du Canada (GRC) rappelle que personne n’est à l’abri.

Les cartes achetées avaient des valeurs différentes, souvent de 25 $ ou de 50 $, mais pouvant aller jusqu’à 200 $. Les arnaqueurs volent dans les magasins les cartes de crédit prépayées qui n’ont pas été activées. Ils ouvrent facilement les emballages et ils y glissent une fausse carte. Pour qu’elle paraisse plus réaliste, ils appliquent un collant avant de refermer et la remettent en place.

Pour les simples consommateurs et les caissiers, il peut être très difficile de reconnaître une fausse carte et que l’emballage a déjà été ouvert. Le système de code-barre se trouve bien souvent sur l’emballage et c’est par ce code qu’elle est activée. Ainsi, les escrocs pourront utiliser les cartes volées qui auront été activées. L’acheteur ne s’en apercevra que lors de l’utilisation.

Afin de vous éviter des mauvaises surprises, il est recommandé de vérifier l’emballage et de signaler aux employés ou à la compagnie de crédit toute altération. À l’achat, vous devriez déballer la carte pour en vérifier son authenticité.

Ce n’est pas la première année que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a reçu un signalement de fraude de ce type. L’année dernière, c’est au Nouveau-Brunswick que cela avait eu lieu. En 2017, des cas avaient été rapportés un peu partout à travers le pays.

Si vous croyez avoir été victime d’une arnaque, vous êtes invité à communiquer avec le Centre antifraude du Canada.