Le 5e Salon des artisans de l'école de l'Immaculée-conception a lieu ce week-end

Les élèves et le personnel de l’école Immaculée-Conception de Shawinigan, invitent les personnes intéressées à venir célébrer son 5e anniversaire du salon des artisans et du cadeau de Noël, demain et le dimanche 1er décembre, de 10h30 à 16h30.

Près d’une quarantaine artisans vous attendent pour vous faire découvrir leur passion. La direction et le personnel de l'établissement recevront également pour les deux jours le bédéiste François Saint-Martin, qui sera sur place pour dédicacer ses BD « Dans la tête de François » .

De plus, le dimanche à 11h ainsi qu’à 13h, la chorale des élèves présentera quelques chansons de Noël pour perpétuer les traditions des Fêtes.

L'école est située au 153, 8e rue de la Pointe à Shawinigan. L'événement est détaillé sur la page Facebook qui lui est dédié.