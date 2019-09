La Corporation pour le développement de l’île Saint-Quentin lance sa propre bière!

La Corporation pour le développement de l’île Saint-Quentin a lancé récemment sa propre bière!

C’est en exclusivité, lors d’une soirée dédiée aux membres du parc de l’île Saint-Quentin, que ce lancement a eu lieu : celui de La Jacques-Cartier, une bière exclusive issue d’une collaboration avec la microbrasserie Le Temps d’une Pinte et de l’artiste-peintre Caroline St-Pierre.

La Jacques-Cartier est une bière blanche de type Weisser, non filtrée et aux accents de poire et de clou de girofle.

Cette idée est issue du directeur général, Stéphane Lamothe. C’est par la suite que la corporation a choisi Le Temps d’une Pinte pour réaliser le projet. Il était également important pour eux d’avoir une artiste locale qui soit représentée sur la canette. Caroline St-Pierre n’a pas hésité et a tout de suite embarqué dans cette aventure.

Pour le moment, la bière est en vente exclusivement sur le site du parc de l’île Saint-Quentin.