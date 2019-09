La Jeune Chambre fait rayonner la relève en Mauricie

C’est à l’occasion de son activité de lancement, lors de laquelle plus de 150 personnes étaient présentes, que la Jeune Chambre de la Mauricie (JCM) a annoncé sa programmation 2019-2020.

Des nouveautés dans la programmation

Pour l’année 2019-2020, l’équipe de la Jeune Chambre de la Mauricie se dit prête à changer les formules. En effet, bien que le cocktail-bénéfice soit de retour, il offrira un concept différent de ce que les membres sont habitués.

« Nous misons sur une soirée riche en expériences, alors nous invitons nos membres à se joindre à la fête le 15 novembre prochain au sous-sol du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Microbrasseries, cocktails, vins, gastronomie et jeux seront à l’honneur! », affirme Joannie Bournival, directrice générale.

En plus de ce changement, notons que la Jeune Chambre augmentera le nombre de lunch & learn, une série de formations de qualité offertes exclusivement aux membres, et qu’une activité majeure en lien avec l’entrepreneuriat sera ajoutée au calendrier en janvier 2020. Enfin, la Jeune Chambre réitère l’organisation d’un Tournoi de dek hockey inter-chambre en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Maskinongé.

Une réflexion stratégique pour l’organisation

Ce n’est pas seulement dans ses activités que la Jeune Chambre de la Mauricie a décidé d’apporter des changements. Durant l’année 2018-2019, l’organisation avait entamé une restructuration administrative en changeant notamment de logiciel comptable et en déménageant ses bureaux au cœur du centre-ville. Lors de son lancement, elle a également annoncé la mise en place de forfaits corporatifs dans son membership, une nouvelle politique de paiement et des changements à venir dans ses règlements généraux.

« Nous avons débuté une réflexion stratégique l’année dernière et nous la poursuivons cette année. Notre désir de répondre aux besoins de nos membres dans une société de changement nous pousse à développer et c’est pourquoi trois membres du conseil d’administration auront comme mandat de voir à ce que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes fixés. Les jeunes gens d’affaires de la Mauricie sont au cœur de l’innovation entrepreneuriale et il faut s’assurer que ce soit ce que la JCM représente », explique Marie-Cristine Pelchat St-Jacques, présidente.

Le nouveau conseil d’administration de la Jeune Chambre se présente comme une équipe déjà bien soudée et mobilisée. Le conseil d’administration 2019-2020 est formé de : Marie-Cristine Pelchat St-Jacques (Canadian Tire), Steve Lafontaine (Société Cogir), Alexa Hamel (Deloitte), Marie-Joël Massicotte (Raymond Chabot Grand Thornton), Julie Maltais (Leucan Mauricie et Centre-du-Québec), Émilie Berthelot (IDE Trois-Rivières), Marie-Pierre Pruneau (École des entrepreneurs du Québec), Antoine Paquet-Chaîné (Lambert Therrien avocats), Justine Lacharité (Pôle d’économie sociale de la Mauricie), Marilyne Desaulniers (ICI médias), Laurie-Anne Déziel (Cogeco média), Maryse La Haye (Kojit ressources humaines) et Étienne Desfossés (AGE UQTR).