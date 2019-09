Combustion Expert Énergie accueille la ministre Sonia LeBel

Se spécialisant dans la vente de centrales thermiques à la biomasse ainsi que dans l’automatisation et l’optimisation de chambres à combustion à la biomasse, l’entreprise Combustion Expert Énergie a sensibilisé les élus régionaux du gouvernement provincial à cette pratique au cours des dernières semaines.

Le 6 septembre dernier, mesdames Sylvie Milette et Claudia Goulet, associées au sein de l’entreprise, ont rencontré pendant une trentaine de minutes la ministre de la Justice, ministre responsable des Institutions démocratiques, de la Réforme électorale et de l’Accès à l’information, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne ainsi que députée de Champlain, Mme Sonia LeBel.

« Par ces rencontres, nous voulons sensibiliser nos élus à l’importance de la biomasse et des avantages qu’elle procure. Nous désirons que nos députés régionaux aient toutes les informations en main lorsque des discussions auront lieu dans le cadre de l’élaboration du Fonds d’électrification et de changements climatiques », a signalé Mme Goulet, associée chez Combustion Expert Énergie.

À noter que peu d’entreprises québécoises ont une expertise comparable à celle de Combustion Expert Énergie en ce qui concerne la biomasse.