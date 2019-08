Physio-Santé Trois-Rivières lauréat du prix Choix du consommateur 2019

Le Groupe Physio-Santé, entreprise interdisciplinaire en réadaptation en Mauricie-Centre-du-Québec, est fier d’annoncer que sa clinique de Trois-Rivières a été sacrée meilleure entreprise dans la catégorie Clinique de physiothérapie pour Trois-Rivières.

« Nous tenons à remercier tous nos fidèles clients et la population de Trois-Rivières de nous avoir choisi comme numéro 1 dans la région en ce qui a trait à leur santé. Nous sommes très fiers de cette reconnaissance qui souligne le travail exceptionnel de notre équipe depuis notre ouverture en 2014. C’est une belle marque de confiance de la population et ça nous motive à continuer à innover dans la prise en charge de la santé du mouvement », a fait valoir Steve Vallerand, physiothérapeute en chef et copropriétaire de la clinique Physio-Santé de Trois-Rivières.