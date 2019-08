Fermeture de l’avenue de la Mission à Shawinigan

La Ville de Shawinigan avise les citoyens, particulièrement ceux du quartier Beau-Rivage, que l’avenue de la Mission, entre la 28e Rue et le chemin des Bois-Francs, sera complètement fermée au cours des prochaines semaines. La fermeture de cette avenue entrait en vigueur hier, le lundi 5 août.



Les travaux, d’une durée approximative de trois semaines, consistent à effectuer la réfection d’aqueduc sur l’avenue de la Mission et à installer un débitmètre sur le réseau de distribution d’eau potable.



Une signalisation adéquate sera installée aux abords du chantier pour diriger la circulation vers un chemin de détour. La Ville invite donc les gens à prévoir plus de temps lors de leurs déplacements et à redoubler de vigilance près des chantiers routiers.